L’agente di Kvaratskhelia: «Mi piacerebbe se giocasse nel Barcellona ma lui tifa Real Madrid»

«Non sono un profeta ma mi ha detto che in Italia ora vuole giocare solo col Napoli. Poi magari tra 15 anni lo chiama l’Inter»

A parlare è Mamuka Jugeli, agente del calciatore georgiano, stella del Napoli di Spalletti. Kvicha Kvaratskhelia ha assicurato al suo procuratore che non ha alcuna intenzione di lasciare la città di Napoli e la squadra.

Lo ha fatto attraverso il canale You Tube “Geo Team“, un canale di informazione e approfondimento sportivo georgiano.

L’agente commenta le voci di mercato di un altro giocatore georgiano vicino al Napoli:

«Si tratta di gossip, il Napoli è una delle squadre più grandi che sta per diventare campione d’Italia. Kvernadze ha tanto da dimostrare ancora. Se lo dimostrerà, il prossimo passo sarà la nazionale georgiana e solo dopo l’aspettano squadre come il Napoli».

Jugeli conferma le intenzioni di Kvara sul suo futuro:

«Khvicha è la persone migliore che conosca. A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla con altri club. Se decidiamo qualcosa Giuntoli sarà il primo a saperlo, mi ha chiesto di altri potenziali calciatori georgiani ed era interessato al calcio del nostro paese. Kvara non si trasferirà in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: ‘Mamuka, non giocherò in un’altra squadra italiana al di fuori del Napoli’».

Sono parole che fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del Napoli. Gli estimatori del talento georgiano sono in tutta Europa. Ma l’agente Jugeli ha comunque lasciato uno spiraglio per il futuro:

«La mia famiglia e quella di Khvicha sono molto legate fra loro. Condividiamo ogni situazione. Adesso sta giocando calcio mentre io e suo padre stiamo lavorando su altre cose. Non sono un profeta e non so cosa accadrà tra 10-15 anni, magari l’Inter lo chiamerà e lui vorrà andarci, ma ad oggi non vuole giocare per un’altra squadra italiana».

Secondo Jugeli, Kvaratskhelia gli ha confidato che “ama il Real Madrid“, ma al momento si tratta solo di fantasie e desideri:

«Io e Badri (il papà di Kvara, ndr) siamo tifosi del Barcellona. Khvicha può giocare ovunque, è un giocatore del livello di Barça e Real. Sarei molto felice se dovesse indossare la maglia del Barcellona anche se lui è tifoso del Real Madrid».

