La Juventus non subirà un’altra penalità oltre al meno 15, avrà una maxi multa (Gazzetta)

Che cosa rischia la Juventus per la vicenda stipendi, nuovo filone di indagine della giustizia sportiva? Secondo la Gazzetta non subirà una nuova penalizzazione dopo il meno 15 del primo verdetto per le plusvalenze. Ecco cosa scrive il quotidiano edito da Cairo.

Ma facciamo un attimo marcia indietro: quale sarebbe il legame fra i due filoni e soprattutto, avrebbe un effetto sui verdetti? Ci sembra davvero difficile pensare che a una penalizzazione shock se ne aggiunga un’altra. Tanto più

riflettendo sul fatto che il meno 15 parte dal concetto di «mancata lealtà», che i giudici di appello hanno declinato in

maniera addirittura più pesante rispetto a quanto aveva chiesto il procuratore Chiné (meno 9). Insomma, la conferma del meno 15 potrebbe convincere i giudici a scegliere la strada della maximulta. Ogni giudizio fa storia a sé, peraltro si tratta di collegi di composizione ovviamente differente, ma una «contaminazione» fra le diverse corsie giudicanti non si può escludere.

