Il Tottenham sapeva di Paratici, perché ha fatto finta di nulla? ( The Athletic)

“La scelta di Paratici ha creato un grave danno d’immagine al club. Tutti sapevano che stava affrontando un processo penale”

The Athletic si domanda perché il Tottenham abbia fatto finta di nulla, o come scrive Jack Pitt-Brooke ha messo la stesa sotto la sabbia, sull’inchiesta su Paratici e il successivo deferimento. La notizia è nota: la Fifa ha esteso l’inibizione dell’ex ds della Juve a “tutto il mondo” e quindi Paratici non può continuare il suo incarico in Premier. La decisione dal massimo organo calcistico ha creato un certo imbarazzo al club prima e al presidente Levy. “Né il Tottenham né Paratici avevano idea che la dichiarazione della Fifa sarebbe arrivata”.

La notizia è “arrivata come uno shock al Tottenham, ma hanno solo se stessi da biasimare. I problemi legali di Paratici erano noti. Tutti sapevano che Paratici a gennaio era stato inibito per 30 mesi dalla Figc. Tutti sapevano che stava affrontando un processo penale per l’indagine Prisma”.

The Athletic si chiede come sia stato possibile che un club come il Tottenham “che ha passato gli ultimi 20 anni cercando di gestirsi nel modo giusto, si sia pubblicamente legato a un uomo il cui nome è ora macchiato da simili accuse”.

Una delle risposte è che in quel periodo il club stava affrontando il burrascoso addio con Mourinho e aveva l’esigenza di prendere un nome forte per la direzione sportiva. Ma – scrive il giornale on line – il problema è che Levy avrebbe dovuto sapere dell’apertura dell’inchiesta sulla Juventus e questo avrebbe dovuto almeno portare a una riflessione.

Per The Athletic il Tottenham avrebbe dovuto mandare via Paratici già novembre, quando si dimise il cda della Juventus, al massimo a gennaio, quando arrivò il deferimento da parte della Figc.

“Il problema qui non è solo il futuro di Paratici stesso. Tutti sanno che il suo tempo agli Spurs sta per finire. Il punto è il danno alla reputazione creato al Tottenham”.

ilnapolista © riproduzione riservata