Il Napoli è umano. Ha ancora tre Gran premi della Montagna: Inter, Juve e Milan (Gazzetta)

Il Napoli è umano, scrive la Gazzetta dello Sport:

Il sospetto era circolato in tutta Europa dopo il trionfo di Francoforte: “Sono marziani”. Tranquilli, sono umani. Bravissimi, ma umani.

In quanto umano, il Super-Napoli ha diritto a una serata storta. Appannate le stelle, poco lucidi i centrocampisti, intrappolati dalla rete di Sarri, e in generale, un vistoso calo di appetito e troppi errori tecnici. Ci sta. Alla prossima contro l’Atalanta l’occasione per rimettere a posto i sentimenti in vista della Champions. Ovviamente, nessuna ansia. Sulla carta, da qui allo scudetto mancano tre gran premi della montagna (Milan, Juve, Inter), ma con il vantaggio che ha, Spalletti può fare come Girardengo: smontare dalla sella, rifocillarsi e poi raggiungere il traguardo a braccia alzate.

