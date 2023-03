Il milanista Florenzi e il Napoli: «Per me nessuna squadra è imbattibile»

A Sport Mediaset: «Non credo che abbiano esultato così tanto quando hanno pescato il Milan, vista anche la storia ha il Milan con la Champions»

Il mese di aprile sarà molto movimentato sia per il Napoli che per il Milan. Le due squadre si affronteranno in tre occasioni diverse nell’arco di poco più di due settimane, ma entrambe non dovranno abbassare la guardia. Il Napoli dovrà fare a meno del proprio attaccante di riferimento, Victor Osimhen, che potrebbe saltare la sfida a causa dell’infortunio rimediato in nazionale. Il Milan, invece, attraversa un grave periodo di forma fisica e stile di gioco, accusando non solo numerose sconfitte o prestazioni negative, ma anche infortunati. I rossoneri arrivano a Napoli con poche risorse offensive e l’assenza di un perno della difesa, Pierre Kalulu, ma ritrovando giocatori di esperienza, come Florenzi.

L’ex Roma e Psg è stato intervistato da Sport Mediaset in merito alle sfide previste contro il Napoli. «Saranno due partite molto toste contro una squadra forte, ma io non penso che loro abbiano esultato così tanto quando hanno pescato il Milan, vista anche la storia che ha il Milan con la Champions. Saranno due belle sfide che porteranno una squadra italiana in semifinale dopo tanto tempo e questo è anche un bene per l’Italia. Di certo per me nessuna squadra è imbattibile», ha detto Florenzi.

Il Milan potrebbe ritornare a schierare l’11 titolare con il modulo che aveva portato Pioli alle grandi prestazioni degli ultimi due anni, cioè il 4-2-3-1. Il Napoli dovrà fare affidamento ai suoi migliori giocatori di movimento e alle intuizioni di mister Spalletti per riuscire a superare tutte e tre le sfide con i diavoli, senza il proprio numero 9.

