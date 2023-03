Il Milan va ai quarti, Conte conferma la sua allergia alla Champions

Zero a zero dei rossoneri sul campo del Tottenham. Nelle due gare il Milan ha mostrato di più nonostante la rosa degli Spurs fosse superiore

Il Milan va ai quarti di finale di Champions: i rossoneri pareggiano 0-0 in casa del Tottenham e passano il turno. Il Milan è la prima italiana a qualificarsi per i quarti di finale di Champions. In teoria potrebbero essercene tre: il Napoli ovviamente e l’Inter. Conte conferma la sua allergia alla Champions League. In due gare il Tottenham ha prodotto pochino anche se sulla carta la formazione di Conte e Paratici ci sembra superiore all’organico dei rossoneri. Per Pioli e i calciatori è una grande soddisfazione che in parte compensa le delusioni in campionato. Eventualmente ai quarti di finale potranno esserci derby italiani.

ilnapolista © riproduzione riservata