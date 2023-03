Il Milan ha gettato Conte nella disperazione anestetizzando il risultato dell’andata (El Mundo)

Pioli ha protetto il gol del vantaggio senza che Conte potesse impedirlo. Il Tottenham è caduto nella trappola di un Milan pragmatico

El Mundo scrive del Milan tornato ai quarti di finale di Champions League dopo undici ani. La squadra di Pioli, ieri, ha battuto il Tottenham di Conte. Il Milan è stato pragmatico ed ha mandato Conte nella disperazione con la sua strategia: anestetizzare il risultato della partita di andata. Conte si è fatto ingannare da Pioli.

“Undici anni ci sono voluti al Milan per rientrare nell’élite europea, nei quarti di finale di Champions League. Stefano Pioli ha tirato fuori il roccioso manuale della squadra italiana e ha protetto il suo gol del vantaggio senza che Conte potesse impedirlo. Un pareggio a reti inviolate a Londra che ha avuto un montepremi gigantesco”.

El Mundo sottolinea la strategia di Pioli.

“Il Milan aveva deciso di anestetizzare il duello e ha sfruttato il risultato ottenuto a San Siro (1-0) per mantenere la calma necessaria, per non rischiare. Senza sprofondare nella sua area e con Giroud come attaccante guerriero contro tutti, ha scelto di provocare la disperazione di un Tottenham caduto nella trappola. La squadra di Conte ha avuto il controllo a raffica, ma ha appena calpestato l’area di rigore e, quando lo ha fatto, è stato molto sterile”.

Un solo tiro davvero pericoloso, da parte degli inglesi, quello di Harry Kane, neutralizzato da Maignan.

