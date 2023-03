Giudice Sportivo, il bollettino di guerra del derby: 4 squalificati nella Roma e 2 nella Lazio

Fermati per un turno Cristante, Ibanez, Mancini, Nuno Santos, Marusic e Ianni. Il resoconto delle provocazioni e delle risse aggressioni evitate per un pelo

La decisione del Giudice Sportivo relativa al derby Lazio-Roma sembra un bollettino di guerra. Sei gli squalificati per un turno, tra Roma e Lazio. Mentre per i cori antisemiti intonati dalla “totalità della Curva Nord“, il Giudice Sportivo chiede un supplemento di indagine e la collaborazione della Procura Figc.

Per la Roma gli squalificati per un turno sono: Cristante, Ibanez, Mancini e Nuno Santos. Per la Lazio, invece, Marusic e Ianni. Di seguito i provvedimenti, nel dettaglio.

Una giornata di squalifica e un’ammenda di 10mila euro per Bryan Cristante della Roma

“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell’intento di affrontarlo in quanto fermato da un Assistente”.

Una giornata di squalifica e multa di 15mila euro ad Adam Marusic, Lazio

“per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento gravemente provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell’intera panchina”.

Una giornata di stop anche per Ibanez, Roma “per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Una giornata di squalifica a Gianluca Mancini, Roma

“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato”.

Squalifica per una giornata e multa di 10mila a Luis Da Costa Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma

“per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando il contatto fisico con il medesimo che non riusciva per l’intervento del Quarto Ufficiale, ma causando nervosismo tra le due panchine; recidivo”.

Infine, una giornata di squalifica a Marco Ianni, della Lazio,

“per avere, al 44° del primo tempo, abbandonato la propria postazione, cercato di affrontare il preparatore della squadra avversaria”.

