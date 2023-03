El Mundo: «Il calcio è ossessionato dalla creazione, i centravanti puri sono in via di estinzione»

Il paragone con appena 20 anni fa è imbarazzante. Il problema sono le giovanili: si valutano solo velocità e mobilità. Osimhen e Haaland sono eccezioni

Non è che il centravanti è stato assassinato verso sera, come scriveva Manuel Vázquez Montalbán, è che ne nascono sempre meno. O ancora meglio: li “uccidono” tatticamente quando sono piccoli. Nelle giovanili. Ce ne sono sempre meno, scrive El Mundo che lancia una sorta di “allarme” per questa siccità di numeri 9 puri. Perché ormai “c’è l’ossessione della creazione”.

Il giornale spagnolo la pausa nazionale ha fatto nuovamente emergere questo fenomeno: Joselu, 33 anni, centravanti della Spagna; Füllkrug, 30 anni, della Germania. Cristiano Ronaldo, a 38 anni e giocatore dell’Al Nassr, è tornato in Portogallo. Mateo Retegui, dell’Argentina Club Atlético Tigre, sorprendente titolare dell’Italia. Il Brasile senza un vero centravanti. Inghilterra e Belgio ancora con Kane e Lukaku, trentenni. Koeman ha optato per un Depay irregolare nei Paesi Bassi. La Francia continua a dare a Giroud un posto accanto a Mbappé”,

In sintensi: “il calcio ha sempre meno 9, una specie in via di estinzione su un pianeta ossessionato, dicono gli esperti, dai centrocampisti e dalla velocità“.

Il paragone con appena 20 anni fa, Mondiali di Corea e Giappone, è un po’ avvilente in effetti: Klose, Batistuta, Crespo, Ronaldo, Suker, Raúl, Henry, Trezeguet, Owen, Inzaghi, Vieri, Totti, Ibrahimovic, Larsson, Sukur, Tomasson, Pauleta. Al momento “Haaland e Mbappé, insaziabili, sono l’eccezione a una regola che terrorizza tutta l’Europa: non ci sono centravanti”.

Víctor Orta, direttore sportivo del Leeds United in Premier League dice che “Nel calcio di base si guarda alla velocità e alla mobilità, questo è il modello, e noi siamo ossessionati, soprattutto in Spagna, dalla creazione”.

Dati di Transfermarkt, dei 50 calciatori con il valore di mercato più alto, solo 9 sono centravanti. Dopo Mbappé (180 milioni) e Haaland (170), il raggio e il livello si accorciano: Oshimen (100), Kane (90), Lautaro Martínez (80), Gabriel Jesus (75), Vlahovic (75), Darwin Núñez (70 ), Kolo Muani (65), Jonathan David (60)… “Anche giocatori che non hanno ancora mostrato tutto nel calcio europeo sono pagati e valutati come diamanti”.

