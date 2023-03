È morto André Lecoq il fotografo de La mano de Dios di Maradona

“Era la prova che Maradona aveva imbrogliato. Non ha aiutato il popolo britannico. Ma in un certo senso era un importante documento storico. La fotografia è apparsa in tutto il mondo, su giornali, riviste, ovunque. È diventata famosa. Ma no, non sono diventato ricco. Ero un fotografo dello staff di L’Equipe, loro possedevano i diritti sull’immagine. Sì, ho ricevuto un bonus, ma non è stato abbastanza da fare di me un uomo ricco. Suppongo che ciò che la sua popolarità abbia fatto sia stato forse spingermi un po’ in alto nell’ordine gerarchico a L’Equipe, potevo scegliere gli eventi migliori da coprire”.