Derby di Roma: mille agenti per prevenire scontri

C’è molta attenzione anche in virtù di quanto accaduto a Napoli mercoledì quando i tifosi dell’Eintracht hanno messo a ferro e fuoco il centro storico del capoluogo campano.

Massima allerta da parte delle forze dell’ordine per il derby di domani tra Lazio e Roma afferma Calcio e Finanza in suo articolo. Si apprende che tra le due tifoserie si è rotta una pace che durava ormai da qualche anno. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini con più di 1.000 unità. C’è molta attenzione anche in virtù di quanto accaduto a Napoli mercoledì quando i tifosi dell’Eintracht hanno messo a ferro e fuoco il centro storico del capoluogo campano.

Presenza massiccia delle forze di polizia sia dal lato di Ponte Milvio e del centro storico, zone da sempre controllate dal tifo biancoceleste, sia dal lato di piazza Mancini, dove in genere lasciano le loro auto gli ultras della Roma.

Nelle ultime settimane la tensione tra gli ultras di Lazio e Roma è cresciuta ulteriormente in vista del derby. Si ricordano i danneggiamenti della targa di marmo in onore dell’ex presidente biancoceleste Umberto Lenzini con i laziali convinti che gli assalitori sono ultrà della Roma.

Pochi giorni dopo si sono verificati atti di vandalismo intorno ai campi sportivi di Trigoria, dove si allenano i giallorossi di Josè Mourinho, che fanno pensare a una vendetta. Quello di domani è anche il primo impegno “fuori casa” per i tifosi romanisti che hanno subito il divieto di trasferta dopo gli incidenti sull’A1 con gli ultras napoletani.

ilnapolista © riproduzione riservata