Sarri: «I calciatori pensano al derby? Smettiamo di dire cazzate e di dare degli imbecilli ai calciatori»

In conferenza: «Sono adulti. Calciatori che guadagnano centinaia di migliaia al mese non possono farsi distrarre dal derby»

Ieri l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita di stasera contro l’Az. La Lazio deve ribaltare l’1-2 dell’andata: è al momento l’unica italiana che rischia l’eliminazione dall’Europa. A Sarri è stato chiesto cosa pensa di questo dato.

«Vuol dire che siamo peggio delle altre italiane, c’è poco da fare commenti, o dire se mi disturba o meno. Penso che prima di pensare di fare bene in Europa, dobbiamo pensare di fare bene prima in Italia. Parlo per tutte. Il Napoli per esempio è diventato grande in Italia e poi di conseguenza in Europa. La valutazione che farò della squadra a fine anno la farò più su un torneo lungo che su una competizione a eliminazione diretta. Comunque domani vediamo se riusciamo a passare il turno».

L’unico modo per passare il turno, ha detto Sarri, è quello di concentrarsi sulla gara senza farsi distrarre dal derby con la Roma.

«Se si pensa a un’altra gara si va fuori sicuro. Serve avere la testa al massimo per queste partite, alle altre ci penseremo il giorno dopo. L’unico modo per passare è giocare con motivazione e grande coinvolgimento da parte dell’intero gruppo. Se manca questo, allora l’opportunità non esiste proprio».

Sarri ha insistito sulla necessità che i calciatori, che guadagnano centinaia di migliaia di euro ogni mese, non calino la concentrazione.

«Uno che guadagna centinaia di migliaia di euro al mese non può avere questo tipo di alibi. Smettiamo di dire cazzate e di dare degli imbecilli ai calciatori. Sono adulti, sotto stress poi possono a volte sbagliare come succede a tutti noi e a tutti i lavori del mondo, escluso a qualche fenomeno. Succede praticamente a tutti. I giocatori credo che la pensino come me, alcune partite ci danno più gusto di altre. Ora però pensiamo solo domani e vediamo se riusciamo a mettere a posto la gara d’andata».

Sarri ha risposto anche ad una domanda su Milinkovic e Luis Alberto.

«Luis ha avuto questo episodio gastrointestinale, è stato male la notte, il giorno dopo si è ripreso, in allenamento l’ho visto bene. Il virus qualcosa ti toglie, ma in seduta l’ho visto che ha ripreso abbastanza. Milinkovic, delle ultime 5, ne ha fatte solo 3, nell’ultimo periodo ha giocato di meno. Ha giocato di più, invece, se vediamo l’intera stagione. Non so quale sia la scelta più giusta ora, se vedere il breve o il lungo periodo. Milinkovic tra l’altro farà anche due partite con la Nazionale. Mi viene da ridere, i calciatori vanno a giocare in un altro continente dopo il Mondiale fatto in Qatar. Ho una grande fortuna: di essere vecchio e vicino a smettere».

