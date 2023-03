De Laurentiis trova alleati nella sua battaglia contro i fondi: c’è anche Cardinale del Milan

Scrive Repubblica: ci sono nove offerte tra fondi e banche internazionali con ipotesi di finanziamento attorno a 1,35 miliardi di euro

Repubblica informa che i fondi si allontanano sempre più dal calcio italiano. Non la consideriamo una buona notizia, soprattutto vista la condizione generale dei nostro club, ma questi sembrano i fatti. È la battaglia di Aurelio De Laurentiis, da sempre contrario visto che lui non è uno dei pochissimi ad avere il bilancio sano. De Laurentiis, informa Repubblica, ha trovato un nuovo alleato in Cardinale proprietario del Milan.

Scrive Repubblica:

Non si sa ancora se verrà scelta la strada di finanziatori o di soci. Si sa che fra banche internazionali e fondi si sono fatte avanti con la Lega Calcio in nove, con sette di interesse, da Jp Morgan o Golden Sachs, alla tedesca Deutsche Bank. L’ipotesi di finanziamento offerto sarebbe intorno a 1,35 miliardi di euro. Ma Gerry Cardinale, uomo d’affari americano, da un anno proprietario del Milan, sostiene che i fondi di private equity “carichi di capitali ma senza piani industriali”, sarebbe meglio non entrassero nel nostro calcio. Ancora più netto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli lanciatissimo a vincere lo scudetto: “Quando ci sono dei fondi sono perplesso perché il fondo è la morte del calcio perché è interessato a massimizzare il ritorno di investimento dei propri investitori nei successivi cinque anni. Il calcio invece è programmazione. Come il cinema”. Game over. Anche Claudio Lotito non ne vuole sapere. Non si sa che posizione terranno gli altri club.

