Balotelli risponde a Mancini su Instagram: «Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma»

Mario Balotelli che su una storia Instagram torna sulle polemiche degli ultimi giorni inerenti all’Italia e ai pochi giocatori convocabili dal ct Roberto Mancini per l’attacco azzurro. Nelle ultime settimana il Ct dell’Italia ha portato avanti la sua crociata personale sulla mancanza di talenti soprattutto in fase offensiva: «In attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano», aveva detto lo stesso Mancini negli scorsi giorni prima dell’esordio con ko dell’Italia contro l’Inghilterra nelle qualificazioni a Euro2024.

Classe ’90, attualmente a Sion, Balotelli ha risposto alla provocazione del Ct tramite il proprio profilo Instagram: «Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai».

Adesso, neanche troppo sott’intesa, potrebbe essere la proposta di Super Mario per tornare in maglia azzurra. Dopo un inizio stagione in Turchia (18 reti in 33 partite con la maglia dell’Adana Demirspor), Balotelli è passato a inizio settembre al Sion, in Svizzera: per lui 14 gare e 5 reti, l’ultima dell’11 novembre 2022 contro il San Gallo. Il Sion attualmente è decimo e ultimo in classifica e diverse polemiche hanno colpito la squadra da quando il 45 italiano è arrivato in terra elvetica.

