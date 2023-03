Annullata l’amichevole tra i tifosi di Italia e Inghilterra per motivi di sicurezza

«Ho ricevuto una e-mail sinistra e minacciosa, apparentemente degli ultras del Napoli», ha dichiarato Garford Beck. “C’era scritto: “hai pubblicizzato questa partita per farci sapere dove sarete. Noi ci saremo. Sessanta ultras per te. State attenti”. Ho chiesto alla Figc di verificare se potesse essere considerata una minaccia attendibile. Il nostro contatto alla Figc ha parlato con il loro responsabile della sicurezza. Loro si sono definiti molto preoccupati, hanno preso sul serio la minaccia».”

Questa mattina a infatti è arrivato l’annuncio relativo all’annullamento della suddetta partita tra i tifosi.

Questo il comunicato

È con rammarico che comunichiamo che, a seguito di minacce all’incolumità dell’England Fans FC, arrivate in forma anonima, e dopo consultazione con la Federcalcio italiana, quella inglese, le autorità italiane, l’amichevole in programma giovedì pomeriggio a Napoli, è stata annullata. Non faremo ulteriori commenti

