Minacce via e-mail da Napoli ai tifosi inglesi, allarme sicurezza per Italia-Inghilterra (Il Times)

Il Times: la denuncia di minacce degli ultras napoletani per un’amichevole tra tifosi. La polizia italiana ritiene attendibile le minacce

Cresce la tensione per Italia-Inghilterra, gara valevole per la qualificazione agli Europei, in programma a Napoli giovedì 23 marzo alle ore 20.45. Sia il Times sia il Daily Mail danno notizia di una e-mail ricevuta da Garford Beck uno degli organizzatori della partita organizzata per venerdì tra tifosi inglesi e tifosi italiani. Beck ha dichiarato di aver ricevuto una e-mail di minacce da Napoli, dagli ultras napoletani. E di aver prontamente avvisato sia la federazione inglese che quella italiana. Il Times scrive che la partitella tra tifosi sarà annullata. Restano le forti preoccupazione per la gestione dell’ordine pubblico, a maggior ragione dopo la giornata di guerriglia con l’arrivo a Napoli degli ultras dell’Eintrach Francoforte.

Scrive il Times che la Figc si è dichiarata molto preoccupata per queste minacce via e-mail da Napoli.

«Ho ricevuto una e-mail sinistra e minacciosa, apparentemente degli ultras del Napoli», ha dichiarato Garford Beck. “C’era scritto: “hai pubblicizzato questa partita per farci sapere dove sarete. Noi ci saremo. Sessanta ultras per te. State attenti”. Ho chiesto alla Figc di verificare se potesse essere considerata una minaccia attendibile. Il nostro contatto alla Figc ha parlato con il loro responsabile della sicurezza. Loro si sono definiti molto preoccupati, hanno preso sul serio la minaccia».”

Intanto informa il Times che saranno tremila i tifosi inglesi che arriveranno a Napoli per la partita. Venerdì si sarebbe dovuta disputare la partita tra tifosi.

