Ancelotti: «Non sono preoccupato per Benzema, non sempre si segna ad ogni partita»

In conferenza stampa: «Non siamo alla ricerca di un altro attaccante perché toglierebbe spazi a Vinicius e Benzema».

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa all vigilia della partita contro il Real Betis. Tra le domande ad Ancelotti c’è quella sul momento negativo di Benzema, a secco nelle ultime due partite contro Atletico Madrid e Barcellona. Così Ancelotti in conferenza stampa su Benzema:

«Non abbiamo un problema offensivo. Abbiamo sofferto nelle ultime due partite, ma pochi giorni prima ne abbiamo segnati cinque ad Anfield. Per un attaccante è non sempre è possibile segnare in tutte le partite, a volte trovi avversari che si chiudono molto bene, non sono preoccupato per Karim. Lo vedo in condizioni fisiche migliori rispetto alla prima parte di stagione».

Carlo Ancelotti , ha riconosciuto che la sua squadra ha problemi contro squadre con difese chiuse:

«Soffriamo un po’ con le squadre basse perché abbiamo caratteristiche diverse per via degli attaccanti che abbiamo. Benzema con le sue qualità ci aiuta moltissimo in attacco. Siamo la squadra che ha segnato più gol in campionato. Rodrygo può aiutarci perché negli spazi ridotti può aiutarci a trovare spunti interessanti. Non siamo alla ricerca di un altro attaccante perché toglierebbe spazi a Vinicius e Benzema».

L’elogio al giovane Alvaro Rodriguez:

«Álvaro ha le qualità per essere più di una promessa. Se uno è bravo, gioca anche se è giovane. Sta facendo progressi e si sta allenando bene. Non escludo che Benzema e Álvaro potrebbero giocare insieme dall’inizio variando il nostro sistema di gioco. Credo che formerebbero una bella coppia anche perché Karim è abituato a giocare in una posizione intermedia».

