Allegri: «Di Vlahovic sono contento, poi fare il centravanti della Juventus ha responsabilità diverse»

In conferenza alla vigilia del Friburgo: «Quando c’è instabilità, dopo un gol sembra che tutto ti crolli addosso. Chiesa può giocare centravanti»

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato nella conferenza stampa della gara d’andata degli ottavi di Europa League di domani contro il Friburgo. Tra le domande poste dai giornalisti c’è ovviamente la domanda su Pogba che, a detta del tecnico, sarà a disposizione per la partita di domani. Di seguito le parole di Allegri sul Friburgo:

Che gara servirà secondo Allegri?

«Domani vogliamo mettere le basi per il ritorno: loro sono forti fisicamente, sono quinti in Germania, sono imbattuti in Europa. Dobbiamo tornare a vincere in casa: in Champions e in Europa League abbiamo fatto solo una vittoria».

Come ha lavorato dopo Roma?

«Dopo la gara è normale che ci fosse dispiacere, rammarico, delusione. L’ho spiegato dopo la gara, quando ci sono queste situazioni di instabilità, dopo un gol sembra che tutto crolli addosso. Abbiamo reagito: domani dovremo reagire da squadra, con rispetto. Dobbiamo vincere e non subire gol».

Notizie dall’infermeria?

«Non ho ancora deciso la formazione ma devo pensare anche che domenica c’è un’altra gara e c’è Kean squalificato, dovrò gestire le forze».

Come sta Pogba?

«Ieri ha fatto un buon allenamento, oggi differenziato, domani mattina capiremo se potrà essere a disposizione».

E’ soddisfatto di Vlahovic? Perché segna così poco?

«Di Vlahovic sono contento, poi fare il centravanti della Juventus ha responsabilità diverse. Però Dusan è cresciuto, sta crescendo, però come tutti i giocatori ci sono momenti dove le cose vanno più o meno bene. Però ha giocato male quando ha segnato, domenica ha giocato una buona partita senza segnare. Domani magari verrà visto tutto diversamente dall’esterno».

Di Maria può giocare la quarta di fila?

«Angel è straordinario ma si vince di squadra. E’ diverso dagli altri quando ha la palla, sta bene fisicamente, domani giocherà titolare. Vedremo se a gara in corso la porterà alla fine o no».

Bonucci può giocare dall’inizio? Può tornare la difesa a 4?

«Leo sta meglio, ha giocato 55′ nell’ultima. Sono contento della prestazione fatta. Dipenderà domattina da come starà Alex Sandro, lì deciderò».

Chiesa può giocare centravanti?

«Chiesa ha giocato già centravanti. Poi che parta dall’esterno o giochi dentro al campo… Ma può giocare anche centravanti, può fare tutti e tre i ruoli davanti».

Come sta Kean?

«Che abbia sbagliato a Roma lo sa anche lui, è stato il primo a chiedere scusa. Pagherà la multa che la società gli farà ma è un giocatore della Juventus, importante per noi, che ha fatto gol importanti. Abbiamo tre mesi dalla fine della stagione, c’è bisogno di tutti indipendentemente dagli errori che si fanno. Lui ne ha fatto uno, ha pagato e da questo ne uscirà più maturo».

Che ne pensa di Grifo?

«Grifo fa gol, fa assist, loro sono bravi sui piazzati diretti e indiretti. È un giocatore di ottimo valore».

Come stanno De Sciglio e Alex Sandro?

«Alex Sandro è al 99% a disposizione. De Sciglio assolutamente no. Spero di averlo per domenica».

A cosa dovrete fare attenzione?

«Domani servirà attenzione altrimenti dovremo fare come contro il Nantes. Domani dobbiamo vincere, che sia con uno o due di scarto. Non sarà facile, sarà equilibrata, loro sono fisici, segnano, servirà attenzione».

