Werner: «È stato un problema quando Tuchel faceva giocare Lukaku e non me che avevo vinto la Champions»

Al Sun parla del suo periodo al Chelsea e dell’arrivo di Lukaku: «Sono tornato al Lipsia perché in Inghilterra non mi divertivo più»

L’attaccante tedesco ex Chelsea, oggi al Lipsia, Timo Werner ha parlato della sua esperienza con i Blues terminata la scorsa estate. Werner ha vinto con il Chelsea una Champions League nel 2021 contro il Manchester City, segnando un gol in semifinale contro il Real Madrid. Poi con l’arrivo di Lukaku dall’Inter è scivolato nelle gerarchie di Tuchel. Di seguito le parole di Werner rilasciate al The Sun:

«Ho trascorso ottimi primi sei mesi al Chelsea , che era quello che i tifosi e il club si aspettavano da me. Ho segnato gol e giocato buone partite. Poi tutto questo viene un po’ dimenticato dal tecnico, non è stato proprio giusto. Questo è stato anche un motivo per cui sono dovuto tornare a Lipsia, per divertirmi di nuovo».

Sul rapporto con Tuchel quando arrivò Lukaku:

«Alla fine a un allenatore piacciono alcuni giocatori più di altri, è del tutto normale e devi accettarlo. Il problema più grande è stato che mi ha messo davanti un attaccante come Lukaku nella seconda stagione dopo che avevo vinto la Champions League giocando quasi tutte le partite in prima squadra».

Continua Werner su Lukaku:

«Romelu è un grande attaccante e doveva giocare dopo essere costato tanto e io non mi sentivo preso in considerazione. Forse è stato anche questo il motivo per cui ho avuto alti e bassi».

Ringrazia i tifosi del Chelsea che gli sono stati sempre vicino nonostante il periodo poco felice:

«Dall’esterno è stato facile farmi capro espiatorio, che fosse dai media o dagli allenatori, qualunque cosa. Ma almeno i tifosi sono sempre stati dietro di me, mi hanno sostenuto. Non posso dire nulla contro di loro».

