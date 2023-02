Verdi alla Salernitana salta per i computer della Lega: c’è il ricorso di Iervolino

Il malfunzionamento dei terminali ha impedito il perfezionamento del trasferimento. Verdi potrebbe rimanere a Verona anche il girone di ritorno

Nella giornata di ieri, l’ultima per quanto riguarda il calciomercato invernale italiano, è scoppiato un caos negli ultimi minuti per il trasferimento di Verdi alla Salernitana. Il giocatore italiano, secondo quanto si apprende da Sportitalia, è il sogno di mercato per il presidente Iervolino che ieri le ha provate tutte pur di accaparrarsi Verdi.

Sembrava tutto fatto con l’Hellas Verona, squadra dove milita in prestito il giocatore, che aveva già preparato i documenti per la risoluzione del prestito rispedendolo a Torino. Il problema c’è tra la squadra di Cairo e la Salernitana che non hanno subito trovato l’accordo per Verdi quando ormai mancava meno di un ora dalla fine della sessione. Quasi sul gong finale, si apprende dai media italiani presenti ieri allo Sheraton di Milano, le due squadre avevano finalmente trovato l’accordo giusto ma non sono riuscite in tempo a depositare il contratto dell’ex Bologna e Napoli, il problema era legato ad un malfunzionamento dei terminali per confermare i trasferimenti.

Questo episodio ha destato l’ira dei presidenti ed in particolare Iervolino è rimasto molto deluso dal mancato ritorno di Verdi in terra campana. Da subito le società coinvolte si sono adoperate per chiamare la Lega Serie A per spiegare il disagio ma, al momento, il trasferimento di Verdi ancora deve essere accettato. La Salernitana ha annunciato il ricorso per quanto accaduto ieri nella speranza che la Lega Serie A convalidi il trasferimento dell’attaccante italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, però, l’affare sembra che non andrà in porto con Verdi che concluderà all’Hellas Verona la seconda parte di stagione.