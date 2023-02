Tebas risponde a Rubiales: «Sta chiamando sciocchi 38 presidenti di club»

Su Twitter: «Si schiera con il Real Madrid per danneggiare la Liga. Una Federazione economicamente distrutta non può darci lezioni di gestione»

Le dichiarazioni del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, non sono piaciute al presidente della Liga, Javier Tebas. Tebas ha pubblicato sui social un video in risposta a Rubiales in cui dice:

“Non finisce mai di stupirmi che voglia darci lezioni di gestione la Federazione totalmente distrutta economicamente. Con perdite da 40 milioni o con diritti audiovisivi rigestiti da non so quanti operatori diversi. Non si può dare un esempio di gestione”.

Tebas si difende dall’accusa che LaLiga abbia calato gli introiti televisivi:

“Questi diritti nella Liga di solito si misurano su tre anni. Negli ultimi anni siamo cresciuti e nel prossimo, dal 2024 al 2027, cresceremo di circa l’11%. Quello che è stato detto che riceviamo meno soldi non è proprio vero. In primo luogo, il minor incasso è dovuto a una rinegoziazione nel sud-est asiatico. È una piccola quantità. Grazie ai Patti di Viana del 2020, hanno ricevuto l’1% in più dei diritti audiovisivi generati dalle società di calcio professionistiche. Non è vero dire riceviamo meno soldi”.

Tebas continua:

“La gestione della Copa del Rey è disastrosa. Mi riferisco ai numeri. Quando LaLiga ci è riuscita, sono stati inseriti molti più soldi, quasi il doppio. Le società di calcio dilettantistiche devono sapere che non dando il mandato alla Liga ricevono somme molto inferiori”.

Sul numero di spettatori: non è vero che la Liga ne abbia persi.

“Ci sono i dati. Dopo la pandemia, i record di presenze stanno aumentando, superando quelli precedenti dell’era Covid. Penso che questa stagione sarà una delle più alte presenze della storia”.

Tebas aggiunge:

“Quanto agli ascolti, sono aumentati. Mi riferisco ai dati. Oggi c’è una parte del pubblico che si vede in OTT, il che significa che abbiamo un pubblico molto più vasto rispetto alla scorsa stagione e saremo nei record di quando il calcio è stato visto su Vodafone e Telefónica. Il numero di abbonati è molto uguale alla scorsa stagione. L’unica cosa sorprendente è il calo degli abbonati di Telefónica, che stiamo analizzando. Ma siamo aumentati in Orange e Dazn. Aumentano gli iscritti. Il test che stiamo facendo in Seconda Divisione è molto importante per la futura gestione dei diritti audiovisivi”.

Tebas ha difeso l’accordo con Cvc.

“Per quanto riguarda Cvc, il presidente della Federazione dimostra una supina ignoranza. Non c’è diritto di veto negli accordi. Sta chiamando sciocchi 38 presidenti di club e amministratori delegati, che sono importanti uomini d’affari in Spagna. Sarà che il presidente della Federazione è molto più intelligente di loro. Ovviamente non lo è. Sta seguendo la posizione del Real Madrid per danneggiare e criticare LaLiga”.

