Rubiales: «Il miglior ambasciatore della Superlega è Tebas»

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha rilasciato una lunga intervista all’agenzia di stampa Europa Press.Tanti i temi trattati, dall’addio di Luis Enrique alla Superlega. Di seguito le parole di Rubiales:

«Sono grato al lavoro di Luis Enrique, ma la decisione di non proseguire è stata unanime. Non c’era sostituto migliore di Luis de la Fuente, che è un grande allenatore».

Supercoppa spagnola in Arabia Saudita:

«Il primo successo è stato il cambio di format. Eravamo interessati a esportare il nostro calcio e generare maggiori entrate, e questo è stato ottenuto portando il torneo in Arabia Saudita. C’è il modello Cvc e il nostro, che è quello di aiutare i club generando denaro con il calcio. Senza la Supercoppa in Arabia, il torneo stesso e molti club sarebbero scomparsi. Molti club, infatti, mi hanno chiesto di eliminarlo perché non era interessante”.

Rubiales sulla Liga spagnola:

«Non è finita e direi lo stesso se fosse il Real Madrid ad avere il vantaggio che ha ora il Barcellona. Certo, il Barça è in una posizione migliore, ma il Real Madrid non si arrende mai e nel calcio tutto è possibile. Ci sono sette o otto squadre fantastiche».

Continua il presidente della federcalcio sulle problematiche che vedono coinvolto il Barcellona:

«Non si può dare un prestito di 40 milioni a un club, chiedergli di restituirlo in 40 anni e tenersi anche il 10 per cento dei diritti tv. Che rende i più poveri ancora più poveri e i ricchi più poveri. Alla fine, La Liga sta diventando più povera, dobbiamo risolverlo ora».

Sulla Superlega:

«La penso come Ceferin: la migliore competizione del mondo è la Champions League. La Uefa è il governo del calcio e ha il sostegno dell’Unione Europea, perché abbraccia il modello associativo dello sport. Non sono d’accordo con Real e Barcellona, ma credo che il miglior ambasciatore della Superlega sia proprio Tebas, che sta impoverendo LaLiga rispetto alla Premier. Quella del Cvc è una gestione disastrosa».

La candidatura della Spagna ai Mondiali del 2030:

«La nostra candidatura sarà la più potente. Sarebbe fantastico raggiungere questo obiettivo per la Spagna. Siamo sulla strada giusta, ma manteniamo una certa dose di umiltà perché ci sono rivali che faranno le cose molto bene».

