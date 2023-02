Tare: «Rinnovo di Milinkovic-Savic? So come stanno le cose, non c’è nessun tormentone»

A Sportmediaset: «Non leggo quello scrivono sui giornali. Sono fiducioso? Sempre. Pellegrini? Siamo riusciti a portare un giovane»

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato nel pre partita, del quarto di finale tra Lazio e Juventus, del futuro di Milinkovic-Savic e del nuovo arrivato Luca Pellegrini. L’albanese ha dichiarato sul possibile tormentone sul serbo:

«A me fa l’effetto contrario perché so come stanno le cose e quindi non c’è nessun tormentone: ogni cosa si risolverà al momento opportuno».

Sui possibili dubbi di Milinkovic-Savic alimentati dalla stampa

«La cosa positiva è che io non leggo mai quello che viene scritto perciò non vado avanti né con i sé e né con i ma. So come stanno le cose e sono tranquillo. Se sono fiducioso? Sempre, sempre».

Tare sull’arrivo di Pellegrini proprio dalla Juventus

«C’era una necessità espressa dal mister e siamo riusciti a portare a casa un ragazzo giovane e che soprattutto ama questi colori».

