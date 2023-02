Spalletti: «La cresta di Hamsik era inguardabile, ha fatto bene a tagliarsela»

A Dazn il tecnico scherza: «Gli si fa i complimenti per essere una persona moderna che non rimane sulla stessa cosa fatta da bambino ma lo scudetto non c’entra»

Spalletti gioca con Hamsik a Dazn. Il telecronista gli dice che Hamsik aveva promesso che si sarebbe tagliato la cresta in caso di scudetto.

Questa la risposta di Spalletti:

«A me cosa ha fatto Hamsik… Mi fa piacere per lui che si è tolto questa cresta che ormai era una cosa insopportabile. Però non ha niente a che vedere con lo scudetto. È lui che ha deciso di togliersela, ma il Napoli non lo ha vinto. Gli si fa i complimenti per essere una persona moderna che non rimane sulla stessa cosa fatta da bambino ma tenta di andare ad acchiappare cose nuove. Uno poi nella vita dovrà fare dei cambiamenti visto che il mondo va avanti. Ancora con questa cresta era inguardabile. Per cui gli si fa i complimenti perché se l’è tolta.

Preciso perché poi qualcuno darà un taglio a queste mie parole. A parte che con Marek io queste cose gliele ho dette quando è venuto a trovarci ad Antalya. Lui mi ha risposto “no mister, ormai rimango così finché gioco”. Però se l’ha fatto prima è segno che è un ragazzo intelligente oltre che essere un grandissimo calciatore, giocando anche ora fa vedere qualità importantissime».

