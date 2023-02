Spalletti: «Ho voluto che Kvara tirasse il rigore, a volte è troppo disponibile»

A Dazn su Hamsik che si è tolto la cresta: «Faccio i complimenti a Marek perché è un moderno. Ancora con questa cresta era inguardabile»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro lo Spezia

Partita insidiosa

«La maturità che ha evidenziato la squadra oggi è stata importantissima, perché questa partite le vinci se cominci a preparare dal giorno prima e loro sono Tati bravissimi a farsi trovare pronti. Lo Spezia era ordinatissimo in campo e ci ha tolto la profondità, quindi nel primo tempo non siamo riusciti a creare troppe occasioni, poi nel secondo il rigore ci ha sicuramente spianato la strada, ma la squadrata continuato a fare quello che doveva fare»

Sull’azione del tre a zero Kvara passa la palla a Osimhen

«Ce ne sono anche molte altre perché state sicuri che Osimhen poi farà recuperare questo gol a Kvara. È una quesitone di disponibilità, di amicizia e di valori per ottenere il risultato di squadra, mai individuali»

Un salto come quello di Osimhen non lo avevamo mai visto

«Nemmeno io. È un mezzo jump da fermo, è una roba incredibile. Bravo Osimhen»

Con 16 punti come si fa a non pensare allo scudetto?

«16 perché le altre devono giocare. Possono essere di meno per cui, mentre all’inizio nessuno era convinto che potessimo fare un pilottò di partite così, ora nessuno pensa che altre sudare possano farlo. Se lo abbiamo fatto noi, può succedere alle altre ora, per cui noi abbiamo il dovere di andare avanti e continuare a vincere. Ci sono momento in cui o ti accontenti o giochi al raddoppio, noi giochiamo al raddoppio»

Hamisk aveva detto che si tagliava la cresta per lo scudetto del Napoli e lo ha fatto

«A me cosa ha fatto Hamsik… Mi fa piacere per lui che si è tolto questa cresta che ormai era una cosa insopportabile. Però non ha niente a che vedere con lo scudetto. È lui che ha deciso di togliersela, ma il Napoli non lo ha vinto. Gli si fa i complimenti per essere una persona moderna che non rimane sulla stessa cosa fatta da bambino ma tenta di andare ad acchiappare cose nuove. Uno poi nella vita dovrà fare dei cambiamenti visto che il mondo va avanti. Ancora con questa cresta era inguardabile. Per cui gli si fa i complimenti perché se l’è tolta.

Preciso perché poi qualcuno darà un taglio a queste mie parole. A parte che con Marek io queste cose gliele ho dette quando è venuto a trovarci ad Antalya. Lui mi ha risposto “no mister, ormai rimango così finché gioco”. Però se l’ha fatto prima è segno che è un ragazzo intelligente oltre che essere un grandissimo calciatore, giocando anche ora fa vedere qualità importantissime».

Kvara è il rigorista del Napoli?

«Sì, Kvara è rigorista, ma ce ne sono altri. Si sono parlati, ma siccome Kvara è sempre molto disponibile, oggi non l’ho voluto far essere così disponibile come ogni tanto fa»

