Sarri insiste: «Alla Lazio sarebbe difficile anche per uno psicologo affermato»

La strana versione dell’allenatore toscano: «Sono aspetti mentali che coinvolgono 25 teste. Sarebbe un’impresa ardua anche per uno psicologo affermato»

La Lazio sciupa la possibilità di raggiungere il terzo posto in classifica, a Verona viene fermata sull’1-1 dal primo gol belga nella storia dell’Hellas, quello di Ngonge.

Pedro aveva illuso i laziali e Sarri invece lamenta la strana tendenza della sua squadra a buttare via partite che virtualmente ha già in tasca. Quella contro l’Empoli è solo la cartolina più nitida di questa strana inclinazione.

Contro l’Hellas è successo di nuovo, l’ennesima rimonta rischia di compromettere il posto in Champions. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che richiama anche le parole del tecnico a fine partita:

«Purtroppo non è la prima volta che i primi minuti del secondo tempo non giochiamo a livello, ma dopo cinque minuti di follia abbiamo ritrovato il nostro modo di giocare. Dispiace per l’approccio della ripresa e per lo sbandamento dopo il pari. La squadra però ha avuto lo spirito giusto fino alla fine, peccato per quello sbandamento ripeto. Non è semplice lavorare su questo aspetto [i punti persi in rimonta, ndr] perché sono aspetti mentali che coinvolgono 25 teste. Sarebbe un’impresa ardua anche per uno psicologo affermato. Prenderne atto sarebbe già importante».

E il quotidiano sportivo non può che essere d’accordo con Sarri:

“Resta il fatto che a sale a 17 adesso il conteggio dei punti persi dalla Lazio dopo una situazione di vantaggio, con ben 14 reti su 17 totali subite nei secondi tempi. Numeri che certificano ancora di più la presenza di un problema da risolvere.”

E paragona il campionato della Lazio alla tela di Penelope:

“La Lazio è Penelope, fa e disfa, Occhio alla tela Champions. Doveva essere il lunedì del terzo posto, dello sgambetto al Milan, e Atalanta, del sorpasso sulla Roma.“

ilnapolista © riproduzione riservata