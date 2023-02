Plusvalenze, Pd e M5S spingono per dichiarare inammissibile l’emendamento (Sole 24 Ore)

Le opposizioni sollevano la questione di inammissibilità nel Milleproroghe, ma dal Mef fanno sapere di essere pronti a ripresentarlo in un altro provvedimento

Il governo interviene a dare una stretta sulle plusvalenze con un emendamento al Milleproroghe, presentato in commissione al Senato. L’idea è di introdurre due misure che restringono la possibilità di spalmare su cinque anni la plusvalenza realizzata dalle società nella compravendita dei calciatori. Il problema è che sull’ementamento pende il giudizio di ammissibilità. Lo spiega Italia Oggi.

“Ieri le opposizioni hanno sollevato dubbi in merito alla pertinenza del provvedimento con un testo che tratta di proroghe legislative. Fonti Mef fanno sapere che, comunque, la misura vedrà la luce, se non con il Milleproroghe con un prossimo intervento legislativo, perché c’è la volontà di intervenire sulla questione”.

Ne scrive anche Il Sole 24 Ore.

“La battaglia a Palazzo Madama si è accesa ieri soprattutto sulle nuove regole scritte dal ministero dell’Economia per combattere le plusvalenze fittizie nei club del pallone, con i limiti anche per le società sportive professionistiche alla rateizzazione dei soli beni (i cartellini dei calciatori, nel caso) posseduti per tre anni e il limite alla dilazione per le plusvalenze a cui si accompagna un effettivo trasferimento di denaro. A sollevare la questione di ammissibilità nel Milleproroghe di un intervento che non introduce rinvii di termini ma cambia il trattamento fiscale sono stati per primi Pd e M5S. La norma è a forte rischio, la sua sorte si deciderà martedì. Ma «il governo non ha problemi a ripresentarlo identico in un altro provvedimento», hanno fatto sapere dal Mef dove il ministro Giorgetti appare più che determinato a superare le resistenze trasversali alla stretta”.

