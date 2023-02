Plusvalenze, al via il tavolo tecnico col governo. Ieri prima riunione al Ministero

“Un tavolo tecnico per favorire la sostenibilità finanziaria del settore garantendo una maggiore trasparenza e vigilanza sui bilanci societari a partire dal tema delle plusvalenze”

“Nella giornata di ieri al Ministero dell’economia e delle finanze si è tenuta una riunione fra i vertici dello sport e del calcio italiano per fronteggiare i temi legati alla plusvalenze e ai bilanci delle società professionistiche“. Lo scriv il portale Calcio & Finanza,

Il governo sembra quindi intenzionato a muoversi, e a farlo in tempi relativamente rapidi considerato anche il caso del City in Inghilterra.

Nella riunione di ieri erano presenti il viceministro all’economica e alle finanze Maurizio Leo e il ministro dello sport Abodi. Con loro anche Gravina, presidente della Federcalcio italiana e Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio.

Dalla riunione è nato un tavolo tecnico come annunciato in un comunicato del ministero:

«Il tavolo tecnico per favorire per favorire la sostenibilità finanziaria del settore garantendo una maggiore trasparenza e vigilanza sui bilanci societari a partire dal tema delle plusvalenze, del controllo e di meccanismi di compliance con l'amministrazione finanziaria».

I casi, quello della Juventus in Italia e del City in Premier, sono già troppi e presto altre inchieste potrebbero rivelare le manovre poco trasparenti delle squadre. Per questo si è deciso di dare un’accelerata per regolare un effettivo buco normativo.

Questo il comunicato integrale del Mef:

“Al Ministero dell’economia e delle finanze si è tenuta oggi una riunione nel corso della quale il viceministro Maurizio Leo e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, insieme al presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente della Lega calcio Lorenzo Casini, hanno concordato di avviare un tavolo tecnico per favorire la sostenibilità finanziaria del settore garantendo una maggiore trasparenza e vigilanza sui bilanci societari a partire dal tema delle plusvalenze, del controllo e a meccanismi di compliance con l’amministrazione finanziaria.”

