Plusvalenze, il Governo ritira l’emendamento

La norma sulle plusvalenze dovrà trovare dunque un altro veicolo normativo: la stretta sarà comunque riproposta in un provvedimento ad hoc.

Il Governo ritirerà l’emendamento presentato al Decreto legge ‘mille proroghe’ nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato sulle plusvalenze delle società sportive professionistiche. Lo riporta l’agenzia Radiocor citando fonti parlamentari. Le altre 21 proposte di modifica già depositate sono state considerate ammissibili.

La norma sulle plusvalenze dovrà trovare dunque un altro veicolo normativo: la stretta sarà comunque riproposta in un provvedimento ad hoc. Ieri, quando al Senato è emerso il rischio che l’emendamento fosse considerato inammissibile, fonti del Mef evidenziavano come non ci fossero problemi a “ripresentarlo identico in un altro provvedimento”, affermando che “è ferma la determinazione a intervenire sulle cosiddette plusvalenze fittizie”.

ilnapolista © riproduzione riservata