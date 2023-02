Osimhen il leader che non vive da star, si ferma tra i tifosi a fare i selfie

Gazzetta: potrebbe vivere da star a Napoli, e invece è la sua normalità a renderlo speciale. Per Carnevale la sua maschera è andata a ruba

Victor Osimhen il nuovo leader del Napoli, come scrive la Gazzetta.

Victor potrebbe vivere da star a Napoli, e invece è la sua normalità a renderlo speciale. Si ferma tra i tifosi a fare selfie, firmare autografi, a stringere mani. È il nuovo capopopolo azzurro, perché in lui la città vede la fame di vittoria che da queste parti si vive da oltre trent’anni. Intanto, per Carnevale, la sua maschera è andata a ruba. Proprio come quella dei supereroi, con una piccola ma sostanziale differenza: Osimhen è un mito in carne ed ossa: tangibile, come il sogno scudetto che ora sta finalmente prendendo forma.

