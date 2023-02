Osimhen chiede il cambio e si tocca la coscia. Per Sky è solo un crampo

L’attaccante del Napoli si è seduto in mezzo al campo chiedendo di essere sostituto. Sky precisa che non è possibile fare previsioni ma il calciatore era sereno in panchina

Dopo una grande partita e il settimo gol in sette gare di fila, all’85esimo della sfida contro il Sassuolo, Victor Osimhen lascia il terreno di gioco. L’attaccante nigeriano del Napoli è apparso affaticato e deciso a uscire togliendosi i parastinchi in campo e portandosi la mano dietro la coscia destra.

L’impressione è che abbia avvertito un fastidio muscolare, sperando che non sia nulla di grave in vista della sfida champions contro l’Eintracht. Non si conoscono ancora le reali condizioni del calciatore, ma non appena si è accomodato in panchina, sostituito dal Cholito Simeone, a Dazn hanno spiegato che il nigeriano scuoteva la testa in panchina ma sembrava tutto sommato tranquillo.

Sky precisa che ha terminato la gara in panchina con una vistosa fasciatura ma sembrava sereno e ha aspettato i compagni per festeggiare la vittoria. Sembra solo un crampo, ma bisogna attendere eventuali controlli per valutare l’entità del problema

ilnapolista © riproduzione riservata