Odegaard: «Nel calcio non ci sono vie di mezzo: o sei il miglior acquisto della storia o sei una merda»

A The Players Tribune: «Al Real ho imparato ad affrontare le sfide. Fa parte di ciò che sono ora. Avevo bisogno di trovare una vera casa, l’ho trovata a Londra».

Martin Odegaard ripercorre la sua carriera in una lunga lettera pubblicata su The Players Tribune. Odegaard è arrivato al Real Madrid quando aveva 16 anni, dopo un casting che lo ha portato attraverso i grandi centri di formazione in Europa. Il suo arrivo, circondato da riflettori e speranze, gli ha portato via in un colpo solo l’adolescenza. Oggi è all’Arsenal. Racconta di avere sempre avuto un legame speciale con il club inglese. L’Arsenal è sempre stato il suo sogno, fino a quando non si è trasformato in realtà, due anni fa.

«È stata una decisione che ha cambiato la mia vita. Vengo ad allenarmi sorridendo ogni giorno».

Racconta di quando scelse il Real:

«Ne ho parlato tanto con mio padre e il resto della mia famiglia. Alla fine, Madrid è Madrid. Erano i campioni della Champions League con i migliori giocatori del mondo. A quel tempo amavo Isco, era così morbido con la palla. Ma la cosa davvero fondamentale dell’offerta del Real Madrid era che avevano una squadra di serie B dove potevo giocare subito un calcio competitivo. E l’allenatore di quella squadra? Zinedine Zidane».

Odegaard parla del giorno della sua presentazione al club:

«Hanno mandato un aereo a prenderci dalla Norvegia al mattino. Molto presto. Quindi, mi sveglio ma sono ancora mezzo addormentato. Non ho avuto il tempo di fare la doccia. Mi sono vestito velocemente, messo qualcosa in borsa e preso il volo. Ho pensato che una volta arrivato in hotel a Madrid avrei potuto cambiarmi, farmi una doccia, prepararmi. Improvvisamente, ero seduto accanto alla leggenda di Madrid Emilio Butragueño, che ovviamente indossava un abito molto elegante e mi stavano presentando al mondo. Io con questo vecchio maglione a righe che non mi faccio nemmeno la doccia cerco di lisciarmi i capelli con le mie mani. Questo è stato il giorno più importante della mia vita, le immagini hanno fatto il giro del mondo. Dovrei essere quel giocatore che il Real Madrid ha battuto tutti per ingaggiare e sembro uno scolaretto preso a caso».

Racconta lo spogliatoio del Real:

«Era surreale. Non sono abbastanza grande per guidare, quindi mio padre deve portarmi a giocare con Isco e Ronaldo e Ramos e Modric e Bale e Benzema, come se mi avesse lasciato a scuola. Ma tutti erano gentili, e quelli che parlavano inglese (Kroos, Modric, Ronaldo) si sono presi molta cura di me all’inizio».

Odegaard continua:

«Avevo un buon rapporto con Zidane e si è preso molta cura di me, quindi volevo credere che questa volta avrebbe funzionato. Ma poi ho avuto il Covid. Ho iniziato le prime due partite di quella stagione nel 2020-21 ma non mi sono ripreso del tutto. Non ho giocato al mio massimo livello e dopo non ho avuto molte più occasioni. Quasi niente».

Odegaard continua:

«Avevano tutti buone intenzioni e non biasimo nessuno, ma avevo bisogno di trovare un posto dove poter sistemarmi. Avevo bisogno di trovare una vera casa. L’ho trovata a Londra. Sono a casa. E il meglio deve ancora venire».

