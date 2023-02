Nominati tre giudici per il caso di sequestro del presidente Al-Khelaifi

Benabderrahmane ha denunciato di essere stato rinchiuso per sei mesi e torturato quando si trovava in Qatar nel 2020

Tre giudici inquirenti del tribunale di Parigi sono stati nominati lunedì per indagare sulle accuse di rapimento, sequestro e tortura di un lobbista franco-algerino, accuse che coinvolgono anche il presidente del Psg Nasser al-Khelaifi.

Tayeb Benabderrahmane è il nome della vittima che ha sporto denuncia con azione civile nel gennaio di quest’anno ma la notizia era già emersa nel settembre scorso. Le indagini giudiziarie sono state aperte alla fine di gennaio, ha indicato una fonte giudiziaria, confermando le informazioni de L’Equipe, e sono stati nominati tre giudici istruttori.

«Siamo molto felici che questa storia sia finalmente oggetto di un’indagine da parte della giustizia francese», hanno dichiarato gli avvocati del signor Benabderrahmane: Romain Ruiz e Gabriel Vejnar.

Il loro assistito ha denunciato il suo arresto nel gennaio 2020 in Qatar dove si era stabilito tre mesi prima. Benabderrahmane afferma di essere stato rinchiuso lì per sei mesi e torturato, poi posto agli arresti domiciliari e infine autorizzato a partire nel novembre dello stesso anno dopo aver firmato un protocollo di riservatezza in cui si impegnava a non divulgare documenti “sensibili” riconducibili ad Al-Khelaifi.

