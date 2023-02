Psg, Galtier ha battuto il Marsiglia grazie alla riscoperta del contropiede (Guardian)

“Il Psg ha sempre dato il meglio in contropiede. Ieri ha lasciato il possesso al Marsiglia, e questa versione del Ps ricorda molto le squadre di Galtier”

Il Guardian analizza la vittoria del Psg nel Classique di ieri sera. Contro il Marsiglia di Tudor, la banda guidata da Mbappé ha rifilato tre gol a Pau Lopez il portiere che è passato come una meteora dalla Roma.

Mbappé “non solo ha segnato una doppietta per il PSG nella vittoria per 3-0 contro il Marsiglia al Vélodrome eguagliando Edinson Cavani come capocannoniere di tutti i tempi del club, ma ha anche fornito l’assist a Lionel Messi per l’altro gol.”

Al Marsiglia mancavano alcuni uomini chiave come Gigot o Mbemba, ma anche il Psg era orfano di Neymar e Hakimi.

“Il Psg non era favorito. Il club è stato turbato da rumors su lotte intestine ed è andato al Vélodrome senza Neymar, Renato Sanches e Achraf Hakimi. Se il Marsiglia avesse vinto si sarebbe portato a due punti dal Psg capolista.”

Non è però andata come ci si aspettava e Galtier ha sfruttato al meglio le caratteristiche della sua squadra. Il Guardian ha elogiato Galtier che ha saputo sfruttare al meglio la caratteristiche della sua squadra:

“Il PSG ha sempre dato il meglio di sé in contropiede, soprattutto da quando è arrivato Mbappé.”

E ancora:

“La squadra di Galtier ha lasciato il possesso al Marsiglia, come succedeva già quando allenava il Lille e il Saint-Étienne. Questa tattica ha permesso a Verratti e Marquinhos di avere più spazio e tempo per anticipare le incursioni del Marsiglia nella propria metà campo. Potrebbe non piacere ai tifosi, ma questa versione del PSG ricorda molto le vecchie squadre di Galtier al Sainté, anche se con più talento.“

