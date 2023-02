Lorenzo Insigne si fa male all’esordio stagionale del Toronto in Mls (VIDEO)

Ha messo male a terra il piede di appoggio ed è stato costretto ad uscire dal campo al 34′, zoppicando. Immortalato in panchina con le mani sul volto

Nella prima giornata di Mls , il Toronto ha perso contro il DC United e Lorenzo Insigne si è fatto male. L’attaccante del Toronto è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio durante il primo tempo della partita (34′) probabilmente per aver messo male a terra il piede di appoggio, come si vede nel video. Dopo qualche istante, Insigne ha chiesto il cambio. Al suo posto è subentrato Akinola.

Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma in panchina Insigne è sembrato molto dolorante, con le mani sul volto per la disperazione. E’ comunque uscito dal campo sulle sue gambe, anche se zoppicando vistosamente.

Nel post partita, l’allenatore del Toronto, Bob Bradley, non ha fornito aggiornamenti, si è solo limitato a dire:

“Insigne ha sentito dolore nella parte inferiore della gamba, non poteva continuare a stare in campo”.