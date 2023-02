L’imprenditore americano Najafi punta il Tottenham: offerta da 3,7 mld

Per il Daily Mail l’offerta è considerata tropo bassa perché il club inglese ne chiede almeno 4

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il business man americano, Jahm Najafi, nelle ultime ore ha offerto ben 3,75 miliardi di sterline per acquistare il Tottenham.

Secondo il quotidiano, MSP Sports Capital sta lavorando con un consorzio di investitori per strutturare l’offerta, aggiungendo che entro poche settimane ci sarà un approccio formale al proprietario degli Spurs Joe Lewis e al presidente della squadra di calcio Daniel Levy per presentare l’offerta. L’offerta guidata da Najafi e MSP valuterebbe il club circa 3 miliardi di dollari a livello di equity, con 750 milioni di dollari legati invece ai debiti del club.

Riferisce, però, il Daily Mail che l’offerta è stata valutata troppo bassa per la dirigenza del club londinese che ne chiede almeno 4.

Gli Spurs rappresentano una società interessante per gli investitori in quanto membri dei “Big Six” del calcio inglese. Secondo i recenti bilanci del Tottenham, il club ha dichiarato che i ricavi sono stati di 444 milioni di sterline per l’anno conclusosi a giugno 2022, un aumento di 83 milioni di sterline rispetto all’anno precedente.

Continua il Mail sottolineando il momento che stanno attraversando i top club inglesi. Con l’interesse per il Tottenham che arriva in un momento in cui sia il Manchester United che il Liverpool sono in vendita da investitori americani.

Najafi diventerebbe l’ultimo miliardario statunitense a unirsi ai ranghi dei proprietari della Premier League dopo che sia il Chelsea che il Bournemouth sono stati rilevati dai proprietari americani lo scorso anno. Riferisce il Mail che in totale, ci sono 10 club della Premier League di proprietà di americana.

Ciò che i media inglesi sottolineano è il prezzo irremovibile che ha fatto la dirigenza del Tottenham. Il club sarà venduto solo per un’offerta pari a 4 milardi.

