L’arbitro Aureliano elogia Mourinho parlando con i giocatori del Lecce (VIDEO)

Siparietto nel tunnel degli spogliatoi durante Lecce-Roma: «Non ha mai giocato. Quando uno diventa un grande così…»

Ha fatto molto discutere, nel post partita di Lecce-Roma (1-1) il video che ritrae l’arbitro Aureliano che parla di Mourinho con i giocatori della squadra pugliese nel tunnel degli spogliatoi. Aureliano, criticato per non aver espulso Strafezza mostrandogli un secondo cartellino giallo, parla bene dell’allenatore della Roma: praticamente lo definisce un genio anche se non ha mai giocato a calcio.

Nel tunnel è appena passato Mourinho. Aureliano si gira verso un giocatore del Lecce e dice:

«Quante partite ha? Che cosa ha vinto nel mondo? Dove ha giocato a calcio? Non ha giocato. Quando uno diventa un grande così».

Il tutto portandosi l’indice della mano alla tempia, come a dire, appunto: questo ha cervello, è un genio. E usando l’inequivocabile espressione di stima: “un grande così”.

Molti tifosi giallorossi hanno interpretato le parole del direttore di gara in senso negativo nei confronti di Mourinho. Qualcuno ci ha visto anche una certa sudditanza psicologica nei confronti del tecnico della Roma. Dall’espressione di Aureliano sembra evidente l’intento elogiativo delle sue parole.

