Ricorso Osimhen, ammenda aumentata a 15mila euro, sentito anche Aureliano

Nella discussione del ricorso sulla squalifica ad Osimhen (ridotta ieri ad una giornata soltanto) è stato ascoltato anche l’arbitro Aureliano. È scritto nella sentenza, riportata dal Corriere dello Sport. Il nigeriano potrà essere in campo, sabato, contro la Juve. Una giornata sola di squalifica ma l’ammenda è aumentata a 15mila euro.

«Udito l’avvocato Mattia Grassani per la società ricorrente, nonché sentito l’arbitro accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma alla decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda in euro quindicimila».