La Salernitana ha deciso: sarà Paulo Sousa il nuovo allenatore

Sousa dovrebbe essere a Salerno già domani per dirigere il suo primo allenamento che quest’oggi è stato diretto ancora da Nicola.

Sarà Paulo Sousa il nuovo allenatore della Salernitana. Nelle prossime ore sarà comunicato l’addio a Davide Nicola e l’arrivo in panchina dell’allenatore portoghese. Ex calciatore della Juventus ed ex allenatore della Fiorentina, conosce bene l’Italia e la Serie A e sarà con lui che la Salernitana proverà a salvarsi. Ultima esperienza in Brasile per lui al Flamengo, è fermo dall’estate scorsa e ha accettato di ridurre le sue pretese contrattuali pur di tornare in pista e soprattutto in Italia. In precedenza ha allenato la Nazionale della Polonia, il Bordeaux in Francia, il Tianjin in Cina, la Fiorentina, il Basilea, il Maccabi Tel Aviv in Israele, il Videoton in Ungheria in una carriera da tecnico “in proprio” iniziata in Inghilterra con QPR, Leicester e Swansea.

Sousa dovrebbe essere a Salerno già domani per dirigere il suo primo allenament che quest’oggi è stato diretto ancora da Nicola. Si apprende da Salernitana News che Sousa porterà con sé quattro elementi dello staff tecnico. In serata dovrebbe arrivare la comunicazione dell’esonero di Davide Nicola e poi ci sarà l’annuncio. Dettagli da limare sul contratto che dovrebbe essere di cinque mesi con un’opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Iervolino, insieme al ds Morgan De Sanctis, ha deciso per il cambio in panchina, nonostante la scelta di richiamare Nicola qualche settimana fa, perché, come ha detto più volte, nel calcio contano i risultati. La Salernitana, al momento, è quint’ultima con 21 punti.

