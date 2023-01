Nicola: «A Bergamo avevamo concesso troppo e con troppa facilità»

A Dazn: «Da un certo punto di vista siamo contenti della compattezza ritrovata, alla fine Meret ha fatto anche una grande parata»

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli.

«Abbiamo dato proprio tutto, abbiamo incontrato una squadra che ha perso una sola partita e pareggiate due. Da un certo punto di vista siamo contenti della compattezza ritrovata, alla fine Meret ha fatto anche una grande parata. Abbiamo preparato la partita da mercoledì, tanti hanno avuto l’influenza, dietro abbiamo giocato con molti giovani, è una squadra che ha cercato di fare la sua partita in maniera importante

«Analizzando le caratteristiche del Napoli, si rischiava di poter essere pià alti come pressione e non essere legati come reparti, stiamo prendendo troppe ripartenze , era importante peer noi rallentare il loro gioco, il nostro obiettivo era contenere Osimhen. Siamo una squadra in cui non tutti hanno caratteristiche di aggressività. Quello che conta per noi, dopo Bergamo (dove avevamo fatto di più ma avevamo concesso troppo e con troppa facilitò) ma stasera la compattezza è il mattoncino da portare avanti.

«Dia si sta portando dal Mondiale un problema alla caviglia. Volevamo limitare Di Lorenzo

«Col presidente? ra bisogna solo lavorare a andare avanti