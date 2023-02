Tra i top club europei è quello che ha impiegato meno trentenni, ha una rosa giovane e al prossimo mercato dovrà fare solo ritocchi, nessun azzardo

La Gazzetta si accorge dell’eccellenza gestionale del Napoli. La forza dei fatti. Ormai è chiaro a tutti che questo grande Napoli è figlio della programmazione, della visione imprenditoriale, della sapiente gestione. Quanto di più lontano dai luoghi comuni che tanto piacciono al giornalismo italiano e ahinoi anche alla piazza napoletana (quella che voleva De Laurentiis a Bari e Ciro Mertens, Insigne e Koulibaly a vita al Napoli). Il Napoli sta vincendo proprio perché è distante da Napoli: questo è il concetto chiave del dominio di quest’anno. La Gazzetta oggi elogia la sapienza gestionale del club che ha costruito una squadra forte e giovane, la più giovane tra i top club europei.

La rosa ha un’età media di 25 anni e 9 mesi, la formazione tipo di 27 anni e tre mesi.

Il Napoli è una delle società dei cinque Paesi europei calcisticamente top ad aver schierato il minor numero di trentenni in campionato. Ne ha utilizzati appena tre, come già scritto: Mario Rui, Juan Jesus e Demme e soltanto Rui, il terzino sinistro portoghese, è stato impiegato con continuità.

In Serie A solo Lecce e Torino per ora hanno fatto meglio del Napoli, nel senso che di trentenni in campionato ne hanno fatti giocare due ciascuno. Tuia (3 presenze) e Dermaku (1) nel Lecce; Ricardo Rodriguez (19 partite) e Djidji (21) nel Toro. Nei cinque euro-tornei più importanti, il Tolosa e il Reims, club francesi, capeggiano questa particolare classifica, elaborata da Opta, con un 30enne cadauno. Il Napoli è la capolista in questo senso più virtuosa. Arsenal (Premier League, Inghilterra), Barcellona (Liga, Spagna), Bayern Monaco (Bundesliga, Germania) e Psg (Ligue 1, Francia) si sono affidati a un maggior numero di over 30, tra i giocatori scesi in campo per almeno una volta.

E conclude:

Fondamenta solide, motivo per cui il Napoli, sul prossimo mercato estivo, lavorerà per i ritocchi, per migliorie studiate, senza azzardi.

