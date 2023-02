Klopp e la finale di Champions: «Organizzarla fu una pessima scelta, ma non so se sia colpa di Ceferin»

«Sono anche io a capo di un team e su molte cose non sono a conoscenza di tutto. Sbagliato gestire un simile evento con i volontari»

Il Guardian riporta le parole di Jugern Klopp, l’allenatore del Liverpool, secondo cui Ceferin non dovrebbe dimettersi dopo l’inchiesta sulla finale di Champions a Parigi e sulle responsabilità della Uefa per una serata in cui non si sa come non è scappato il morto.

Klopp ha ripreso in conferenza stampa l’argomento, affermando che la scelta fatta fosse la peggiore tra le opzioni disponibili ma certamente Ceferin ha deciso perché qualcuno gli ha fornito le informazioni per poter prendere la decisione.

Dall’inchiesta, redatta peraltro dalla Uefa stessa, viene dimostrata la pessima organizzazione della finale, dalla scelta della sede alla gestione dell’ordine pubblico. Ricordiamo che la sede doveva essere San Pietroburgo, ma l’invasione della Russia sull’Ucraina ha cambiato i piani sul tavolo.

Scrive il Guardian:

“Klopp ritiene che sono i funzionari Uefa che hanno scelto la capitale francese per ospitare la finale quando l’invasione russa dell’Ucraina ha escluso San Pietroburgo, a dover rivedere le loro posizioni. Loro e non Ceferin.”

Infatti Klopp concede le attenuanti al presidente Uefa:

«Non sono sicuro di chi abbia preso la decisione, a dire il vero. Sono anche io a capo di un team e su molte cose non sono a conoscenza di tutto. Quindi ricevo informazioni da persone diverse e poi prendo una decisione. Migliori sono le informazioni che ottieni, migliori sono le decisioni. Non credo che il signor Ceferin abbia preso da solo la decisione, ma qualcuno ha messo insieme tutte le informazioni utili per scegliere il posto migliore».

Rimane però la pessima scelta e la pessima gestione che ha messo a rischio le vite di molti tifosi:

«Ma penso che Parigi fosse il peggior [posto] disponibile. Non è uno stadio abituato a ospitare eventi ogni settimana, ogni due settimane, come lo sono molti grandi stadi in Europa. Le grandi città europee dove giocano ogni due settimane sono molto più utilizzate per diversi motivi. Avrebbero potuto scegliere Wembley – non so forse non era possibile. Si poteva andare a Berlino. A Madrid il Bernabéu è in fase di ricostruzione, ma probabilmente c’erano altri posti disponibili. Fin dal primo momento, ho pensato che non fosse una buona idea ma alla fine poteva essere organizzato molto meglio».

Klopp ha anche criticato la scelta di affidarsi ai volontari, i famosi stuart, per gestire la folla fuori e dentro lo stadio:

«Non puoi lavorare con i volontari in un giorno come questo quando arrivano così tante persone. Volontari alla prima esperienza o alla seconda, non funzionano; hai bisogno di persone esperte».

Nel frattempo gli avvocati dei tifosi del Liverpool hanno dato l’ultimatum alla Uefa: Ceferin ha una settimana di tempo per accettare il risarcimento oppure affrontare i procedimenti legali.

