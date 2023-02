Caos finale di Champions, l’Uefa promette di rimborsare i tifosi di Liverpool e Real Madrid 

L’annuncio segue il rapporto pubblicato ieri, in cui l’Uefa accusa se stessa del disastro organizzativo che avrebbe potuto costare la vita a decine di persone

La Uefa ha promesso di rimborsare i tifosi di Liverpool e Real Madrid dopo il disastro organizzativo della finale di Champions allo Stade de France. Disastro di cui si è autoaccusata in un rapporto pubblicato ieri. La notizia è sul Guardian.

“La Uefa ha promesso di aprire uno “schema di rimborso speciale per i tifosi” che hanno assistito alla finale di Champions League della scorsa stagione, in risposta alle conclusioni schiaccianti del rapporto che ha commissionato sugli eventi di Parigi lo scorso maggio. Il rapporto ha rilevato che la Uefa ha la “responsabilità primaria” per i catastrofici fallimenti organizzativi e di sicurezza che hanno trasformato la finale in un’esperienza orribile e traumatica per migliaia di tifosi del Liverpool e del Real Madrid”.

“L’organo di governo del calcio europeo non ha fornito dettagli sul regime di rimborso, ma ha sollevato la possibilità che possa rimborsare il costo dei biglietti delle partite. I biglietti d’ingresso generali allo Stade de France andavano da € 70 a € 690”

L’Uefa ha detto che “annuncerà separatamente” il regime di rimborso.

Nei commenti rilasciati con la dichiarazione, il segretario generale dell’Uefa, Theodore Theodoridis, ha dichiarato:

«A nome dell’Uefa, vorrei scusarmi ancora una volta con tutti coloro che sono stati colpiti dagli eventi che si sono svolti in quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione al culmine della stagione dei club. In particolare, vorrei scusarmi con i tifosi del Liverpool per le esperienze che molti di loro hanno vissuto assistendo alla partita e per i messaggi rilasciati prima e durante la partita che hanno avuto l’effetto di incolparli ingiustamente per la situazione che ha portato al calcio d’inizio ritardato. La Uefa si impegna a imparare dagli eventi del 28 maggio e collaborerà strettamente con i gruppi di tifosi, i club finalisti, le federazioni ospitanti e le autorità locali al fine di offrire finali eccezionali in cui tutti possano godersi il gioco in modo sicuro, protetto e ambiente accogliente».

Steve Rotheram, sindaco di Liverpool, ha dichiarato:

«Il rapporto dell’Uefa conferma ciò che io e altri tifosi abbiamo sempre detto: ovvero, sono stati i tifosi a evitare un disastro e chiaramente non era colpa loro, mentre gli organizzatori – Uefa e le autorità francesi – erano davvero responsabili».

