Parlamentare inglese: «È disgustoso che la Uefa abbia messo in pericolo la sicurezza dei tifosi»

Dopo il report con il quale l’Uefa accusa l’Uefa per la strage “miracolosamente” evitata alla finale della scorsa Champions a Parigi e la richiesta avanzata ieri dal Guardian che parla di “un quadro devastante della Uefa e dello stato del modello calcistico europeo, una catastrofica assenza di leadership, democrazia e responsabilità che non può continuare“, arriva oggi una lettere di un parlamentare inglese che chiede a Ceferin di rivedere la propria posizione

Come ha sottolineato su Twitter, Ian Byrne (membro del Partito Laburista ed eletto nel collegio di Liverpool) ha scritto una lunga lettera al Segretario di Stato per la Cultura, i Media e lo Sport Lucy Frazer, per chiederle che si esponga affinché la Uefa e il presidente francese Emmanuel Macron si scusino per quanto accaduto durante la finale della Uefa Champions League che si è tenuta a Parigi tra Liverpool e Real Madrid.

Today I have written to Sec of State urging her to call for a full apology & retraction from UEFA & President Macron and to call on UEFA President to consider his position. I have also urged her to seek a commitment from UEFA that all panel recommendations will be implemented. pic.twitter.com/REKWqnDLd1

