Il presente è disastroso, il futuro è un’incognita: questo è il Napoli oggi

Calzona sembra quasi uno spettatore impotente ma la domanda è: De Laurentiis ha già tutto pronto per l’anno prossimo? Ha scelto l’allenatore?

Cesare – Caro Guido ancora un disastro del Napoli che perde l’ennesima partita e in casa. Ormai la squadra ha chiaramente mollato. Come ormai visto in moltissime partite atteggiamento di partenza completamente sbagliato con squadra molle, poco concentrata, poco aggressiva e sempre in ritardo sulle seconde palle. E il Bologna dopo dieci minuti ha chiuso la partita raddoppiando e poi l’ha controllata. Veramente una ottima squadra che merita di andare in Champions con un ottimo allenatore e con delle grandi giovani individualità che sta lanciando.

Guido – Hai proprio ragione sul Bologna. Prendiamo Calafiori, il centrale che ha annullato Osimhen ed è stato è l’uomo in più in impostazione e nell’area avversaria (il primo gol nasce da una sua perla).

Cesare – E in attacco hai visto Zirkzee dalla gran tecnica ma con una importante struttura fisica con i suoi 193 cm e a confronto Juan Jesus, durante un testa a testa, è sembrato un fuscello? E invece il Napoli ha preso i soliti gol di testa, il solito gol su calcio d’angolo. Con la solita difesa disastrosa nei centrali, nel fantasma di Di Lorenzo e con l’area piccola di Meret sempre territorio di conquista degli avversari.

Guido – E che dire di Anguissa che ha sbagliato l’impossibile, uno svogliato Osimhen e il fantasma di Kvara. Oltre al solito rigore sbagliato, il quarto su dieci quest’anno, quasi la metà veramente niente male! Tra l’altro non si capisce il perché non l’abbia tirato Osimhen che aveva segnato molto bene l’ultimo. Mah fa parte della schizofrenia di quest’anno. Diciamolo chiaramente fa parte dell’anarchia che governa lo spogliatoio che appare sempre più privo di leader e senza direttive. Con un tecnico al quale chiaramente i calciatori non riconoscono alcuna autorità. Calzona come media punti è il peggiore dei tre. Ha una media punti da retrocessione. Sembra che dalla panchina non afferri l’evoluzione del match. Quasi fosse uno spettatore impotente.

Cesare – In altre realtà è accaduto l’esatto contrario come nel caso di De Rossi alla Roma. Comunque sono tutte considerazioni inutili, bisogna solo aspettare che termini l’agonia con le ultime due partite. Incredibilmente stiamo rischiando anche di non entrare in Conference. Ma ti devo dire che più che commentare il presente, penserei al Napoli del futuro. Avrà il presidente già pronto il tutto per il prossimo progetto? Avrà scelto l’allenatore? Starà con lui già vedendo la squadra del futuro e soprattutto valutando chi deve rimanere e chi deve restare?

Guido – Secondo i media ha già chiuso con il prossimo allenatore e sarà Conte, no aspetta Gasperini o no Pioli….Mah la verità la conosce solo lui. Io credo che vada operata una vera rivoluzione. insomma una epurazione spaventosa. E ….molto molto costosa, per cui sarà difficilissimo operare sul mercato. Ma almeno dieci calciatori vanno assolutamente epurati .

Cesare – A noi non rimane che sperare nelle grandi capacità di De Laurentiis che ha nel corso di tutti questi anni le ha messe in mostra. Tranne però che nell’ultimo.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: mah ; Guido: così

Di Lorenzo – Cesare: scarso; Guido: zero

Rrahmani – Cesare: scarso; Guido: zero

Juan Jesus – Cesare: scarso; Guido: zero

Oliveira – Cesare: mediocre; Guido: zero

Anguissa – Cesare: pessimo; Guido: zero

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: così

Cajuste – Cesare: scarso; Guido: così

Politano – Cesare: modesto; Guido: zero

Osimhen – Cesare: scarso; Guido: zero

Kvara – Cesare: pessimo; Guido: zero

Ngonge – Cesare: sufficiente; Guido:così

Raspadori – Cesare: scarso; Guido:zero

Simeone – Cesare: non pervenuto; Guido: s.v.

Traorè – Cesare: non pervenuto; Guido:s.v

Mazzocchi – Cesare: non pervenuto; Guido:s.v.

Calzona – Cesare: scarso; Guido: sottozero

