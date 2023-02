Juventus: lo stadio vuole undici leoni, non questi criceti che soffrono il Nantes (Crosetti)

Su Repubblica: la Juve non garantisce mai certezze se non questa: non garantirle. È un motore che scende di giri all’improvviso

Ecco cosa scrive Maurizio Crosetti del pareggio interno 1-1 della Juventus contro il Nantes in Europa League.

Il fatto è che la Juve non garantisce mai certezze se non questa: non garantirle. È un motore che scende di giri all’improvviso, e dopo una ventina di brillanti minuti si opacizza e non insiste, come se non tenesse particolarmente a chiudere la gara. I francesi non ne approfittano subito, però capiscono che potrebbero provarci. E la cosa accade al 60’, quando la Juve si espone a un contropiede da pivelli e si mostra nuda per mezza difesa che il non celeberrimo Blas infilza allo spiedo. La smorfia di Allegri è un comizio muto.

Lo stadio urla di volere “undici leoni”, non questi criceti che sembrano soffrire il Nantes come a suo tempo il Maccabi.

