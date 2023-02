Jorginho: «Consigliai Osimhen a Giuntoli, ci avevo giocato contro»

A Dazn: «Meglio il Napoli di Sarri o questo? Bella domanda. So che non riuscirò mai a passare sopra il non aver vinto con il Napoli di Sarri».

Il centrocampista dell’Arsenal, Jorginho, ha rilasciato un’intervista a Dazn, ospite di Supertele, con Pierluigi Pardo. Jorginho ha parlato delle differenze tra Serie A e Premier League.

«La differenza con la Serie A TIM c’è e si vede. In tutte le partite devi lottare fino in fondo perché sono tutte molto difficili».

Sulla stagione dell’Arsenal:

«Siamo molto contenti, siamo una delle big della Premier League. Sono molto felice di vivere questa esperienza coi Gunners, poi alla fine vedremo cosa succederà. Ovviamente ci credo molto a vincere il campionato. Contro il Manchester City abbiamo avuto le occasioni e non le abbiamo sfruttate, mentre siamo stati puniti con le loro chances. Da quella sfida sono uscito più convinto delle nostre forze perché abbiamo costretto il City a lanciare lungo dalla propria area. Per il risultato siamo rimasti male, ma anche tranquilli e fiduciosi per le cose buone fatte».

Parlando di Champions League, Jorginho assicura che l’Arsenal tiferà Milan contro il Tottenham, data la rivalità con gli Spurs. E su Arteta:

«Una delle ragioni per il mio passaggio all’Arsenal è la presenza di Arteta. Mi ha chiamato e in meno di due giorni abbiamo fatto tutto. Non facevo più parte dei piani del Chelsea e ho accettato la chiamata di Arteta, anche perché ero in scadenza e il progetto tecnico del mister si adattava perfettamente alle mie caratteristiche».

A Jorginho è stato chiesto un parere sull’incredibile stagione del Napoli di Luciano Spalletti.

«Non conoscevo Kvaratskhelia, è impressionante. Osimhen ci ho giocato contro e il ds Giuntoli mi aveva chiesto di lui prima di prenderlo, gli dissi di prenderlo subito. Stanno facendo veramente bene, come Lobotka, che sta volando: al Napoli sta andando tutto alla grande, è un bellissimo gruppo e c’è un’energia meravigliosa che fa vincere».

Questo Napoli è più forte di quello di Sarri? Jorginho:

«Bella domanda. Non lo so, non sono lì per dirlo, ma sono sicuro che con quel Napoli ci siamo divertiti tanto e abbiamo fatto divertire tanta gente guardando il calcio. Non aver vinto con quel Napoli sarà una cosa che purtroppo mi rimarrà per sempre qua».

Sulle similitudini tra Arsenal e Napoli in questa stagione:

«Il parallelismo ci può stare. A inizio campionato nessuno avrebbe puntato su queste due squadre. Per l’Arsenal sarà un pelo più difficile vincere il campionato, dovremo fare attenzione anche al Manchester United».

Jorginho sul suo centravanti preferito:

«Sono rimasto impressionato molto da Higuain, davanti alla porta era incredibile. Sapeva sempre dove stava la porta e il portiere».

Jorginho si complimenta con il Napoli 👏

