Arsenal, Arteta saluta Jorginho: «Ha vinto tanto, ma ha ancora fame»

Ufficiale il passaggio del centrocampista al club inglese. Le sue parole: «Sono rimasto un po’ sorpreso, ma ho colto l’opportunità della sfida».

Ora è ufficiale: Jorginho è un calciatore dell’Arsenal. Ingaggiato per 12 milioni di sterline. Arriva al posto di Caceido, che il club inglese non è riuscito ad acquisire dal Brighton. Le prime dichiarazioni del centrocampista:

«Sono rimasto un po’ sorpreso, ma ho colto l’opportunità di questa fantastica sfida. È una maglia importante. È un club fantastico».

Il Chelsea, che sta ancora trattando con il Benfica per Enzo Fernàndez, riceve soldi per un giocatore che sarebbe potuto partire a titolo gratuito in estate. L’Arsenal, che ha dato a Jorginho un contratto di 18 mesi con l’opzione di un anno in più, spera che l’ingaggio di qualcuno con l’esperienza del 31enne possa aumentare la sua corsa al titolo. Mikel Arteta ha provato a ingaggiarlo nell’estate del 2020.

Lo stesso Jorginho ha parlato di Arteta:

«Ha avuto una grande influenza nella mia scelta, perché so che ha provato alcune volte a prendermi prima e non è successo per altri motivi, non per i miei desideri».

L’Arsenal aveva concentrato gran parte della sua attenzione sul tentativo di acquistare Caicedo, ma la sua ultima offerta di 70 milioni di sterline per il centrocampista dell’Ecuador è stata respinta. Il Chelsea rimane interessato a Caicedo, ma il Brighton, che ha venduto Trossard all’Arsenal due settimane fa, è determinato a mantenere con sé il 21enne. La posizione del Brighton ha costretto l’Arsenal a guardare altrove.

L’annuncio dell’Arsenal è affidato ad un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club.

Il direttore sportivo del club, Edu ha dichiarato:

«Jorginho è un professionista affermato con una forte mentalità che porta qualità ed esperienza nella nostra squadra. È un giocatore che si adatta al nostro stile di gioco e si unisce a noi in un ottimo momento in cui può contribuire in una posizione chiave per aiutarci a mantenere lo slancio. Diamo il benvenuto a Jorginho all’Arsenal».

Queste, invece, le parole dell’allenatore, Mikel Arteta:

«Jorginho è un centrocampista con intelligenza, profonde capacità di leadership e una grande quantità di esperienza in Premier League e internazionale. Jorginho ha vinto in carriera, ma ha ancora la fame e l’enorme disponibilità a contribuire qui. Siamo felici di firmare Jorginho e dare il benvenuto a lui e alla sua famiglia nel club».

Jorginho indosserà la maglia numero 20 e si unirà immediatamente ai suoi nuovi compagni di squadra in vista della partita di sabato contro l’Everton.

Tutti all’Arsenal danno il benvenuto a Jorginho nel club.