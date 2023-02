Jordi Mestre, ex dirigente Barça: «Le cifre pagate a Negreira sono scandalose»

Mestre dubita dei favori arbitrali: «Abbiamo perso un campionato a causa di un gol regolare annullato. Se con quei soldi abbiamo teoricamente comprato gli arbitri, allora ci hanno fregato»

L’ex dirigente del Barcellona Jordi Mestre è intervenuto durante una trasmissione radiofonica catalana, Rca1, commentando lo scandalo che ha colpito il Barça e l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli Negreira.

A riportare le parole di Mestre è El Mundo:

“«Che una persona guadagni 500.000 euro all’anno è scandaloso» riferendosi alle somme pagate dal Barça a Enríquez Negreria e figlio.”

Quel che risulta più interessante è un’altra conferma della presenza dei verbali arbitrali che arriva direttamente da qualcuno che era all’interno del club:

“I presunti verbali arbitrali che il club ha ricevuto per 17 anni non solo esistevano, ma Mestre sostiene di averli ricevuti anche nella sua casella di posta elettronica: «Sì, c’erano dei verbali. All’inizio me li hanno passati, ma dopo averne ricevuti 3 o 4 ho chiesto di non inviarmeli più».”

Sul contenuto dei verbali inviati da Negreira, Mestre non ricorda i dettagli. Tuttavia è sicuro si trattasse di valutazioni puramente tecniche. El Mundo aggiunge:

“[Le relazioni] gli sono arrivate tramite Josep Contreras, ex membro della dirigenza sportiva del Barça, ora deceduto. Oltre a Dasnil DL, il Barça aveva anche effettuato pagamenti a Soccercam SL, di proprietà di Javier Enríquez, figlio di Negreira, e Tresep 2014 SL, che apparteneva allo stesso Josep Contreras, che secondo le indagini riceveva commissioni fino al 50% di ciò che il Barça pagava a Javier Enriquez.”

Ritornando sulle cifre dei pagamenti, Mestre ammette che si tratta di somme di denaro eccessive anche per un ottimo dirigente, per fare un paragone. Nonostante ciò mostra dei dubbi sugli ipotetici favori arbitrali accordati al Barça:

«Sono sorpreso e sconvolto perché i fatto che abbiamo ricevuto un trattamento di favore dagli arbitri è tutta fantasia. Abbiamo perso il campionato al Camp Nou contro l’Atlético a causa di un gol annullato che era regolare e ci hanno annullato un gol sul campo del Betis quando la palla era entrata di un metro. Se quei soldi li abbiamo teoricamente pagati per quello che dicono, cioè comprare gli arbitri, allora ci hanno fregato perché è dimostrato che non ci hanno mai aiutato».

