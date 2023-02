Il City batte l’Arsenal 3-1 e rimette le mani sulla Premier

La squadra di Guardiola vince in casa dei Gunners, ora sono a pari punti ma l’Arsenal ha una partita in meno. Scaramucce tra De Bruyne e Guardiola

La Premier League è ufficialmente riaperta. Il Manchester City ha vinto fuori casa il confronto diretto con la capolista Arsenal, vittoria netta: 3-1 anche con un rigore assegnato al City e poi revocato per fuorigioco. È stata anche la sfida tra Guardiola e l’allievo Arteta. Arteta che si è reso protagonista di un gesto poco sportivo: per perdere tempo ha spostato il pallone sottraendolo a De Bruyne che lo ha spinto. Adesso le due squadre sono a pari punti in classifica anche se i Gunners hanno una partita in meno. Mancano sedici partite alla fine, quindi i giochi sono apertissimi.

Il City è andato in vantaggio nel primo tempo proprio con De Bruyne. Pareggio dell’Arsenal su un rigore a nostro avviso piuttosto generoso, rigore realizzato da Saka. Nella ripresa il City è ulteriormente cresciuto, Haaland ha progressivamente sentire il suo peso. È stato protagonista dell’azione che ha portato al 2-1 di Grealish e poi ha segnato il 3-1. La Premier League è un campionato apertissimo e a questo punto il City è favorito.

Jorginho era andato all’Arsenal sperando in una trionfale cavalcata, ora le cose si complicano anche per lui.

